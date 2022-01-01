 

ВОЗ признала появление нового психического заболевания

01.01.2022, 16:14, Новости дня
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в перечень проблем с психикой компьютерную игроманию, при этом организация призвала не спешить в самостоятельной диагностике заболевания, а тем более его лечении.

«Диагноз «игромания» может быть поставлен только обученными профессионалами-медиками», – цитирует ВОЗ «Царьград».

По словам специалистов, применять диагностическое описание игрового расстройства в отношении кого бы то ни было – прерогатива медиков.

В сентябре в Испании впервые в истории ребенка госпитализировали из-за зависимости от компьютерной игры.



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