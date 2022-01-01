ВОЗ признала появление нового психического заболевания
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в перечень проблем с психикой компьютерную игроманию, при этом организация призвала не спешить в самостоятельной диагностике заболевания, а тем более его лечении.
«Диагноз «игромания» может быть поставлен только обученными профессионалами-медиками», – цитирует ВОЗ «Царьград».
По словам специалистов, применять диагностическое описание игрового расстройства в отношении кого бы то ни было – прерогатива медиков.
В сентябре в Испании впервые в истории ребенка госпитализировали из-за зависимости от компьютерной игры.
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