ВОЗ признала появление нового психического заболевания

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в перечень проблем с психикой компьютерную игроманию, при этом организация призвала не спешить в самостоятельной диагностике заболевания, а тем более его лечении.

«Диагноз «игромания» может быть поставлен только обученными профессионалами-медиками», – цитирует ВОЗ «Царьград».

По словам специалистов, применять диагностическое описание игрового расстройства в отношении кого бы то ни было – прерогатива медиков.

В сентябре в Испании впервые в истории ребенка госпитализировали из-за зависимости от компьютерной игры.