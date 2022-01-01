Александр Плющенко рассказал Ивану Урганту о предложениях юных поклонниц

Александр Плющенко стал гостем программы «Вечерний Ургант». В шоу сын известного фигуриста пояснил ведущему о поступающих предложениях от юных поклонниц.

Александру Плющенко 6 января исполнится 9 лет, но в свои годы он уже добился высоких результатов в фигурном катании. Мать юного спортсмена завела ему страницу в Instagram, где регулярно выкладывает публикации сына. Сам Гном Гномыч не следит за комментариями, однако Яна Рудковская рассказала, что многие его подписчицы часто приглашают ее сына сходить в кино, просят сфотографироваться или познакомиться, покататься на коньках. Сын звезд не спешит соглашаться на предложения, так как ему нравится другая девочка. Ее имени он не стал называть, заявив Ивану Урганту, что этой его маленькая тайна.

Ведущий посоветовал юному спортсмену не раскрывать секрет, но выкладывать публикации в социальных сетях, чтобы все поклонники узнали, о ком идет речь. На это сын Плющенка заявил, что не будет этого делать, ведь это его личное дело.

Источник: www.championat.com