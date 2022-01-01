В Украине все регионы соответствуют “желтому” уровню эпидопасности – Минздрав

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, опубликованные утром 1 января.

Самый низкий уровень заболеваемости – в Днепропетровской и Херсонской областях, самый высокий – в Киеве и Полтавской области. Загруженность коек с кислородом на 31 декабря составляет 21,4%.

Скриншот: moz.gov.ua

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 марта 2022 года. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

Осенью ряд областей и Киев были в “красной” зоне, потом, когда заболеваемость начала снижаться, их постепенно перевели в “желтую”. Последними – 30 декабря – “красную зону” покинули Волынская и Запорожская области.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины. 13 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал, что в Украине уровень заболеваемости COVID-19 снижается пять недель подряд.

По состоянию на 1 января в Украине подтвердили 3,67 млн случаев COVID-19, умерло более 96 тыс. украинцев.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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