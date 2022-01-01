 

Израиль одобрил четвертую прививку от COVID-19 для лиц с ослабленным иммунитетом

01.01.2022, 16:04, Новости дня
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По словам Эша, пока что дополнительные дозы будут вводить людям с ослабленной иммунной системой, “из-за опасений, что они более уязвимы”.

В свою очередь министр здравоохранения Ницан Хоровиц сказал, что на фоне распространения штамма “Омикрон” официальные лица готовятся к более высокому уровню заражения коронавирусом в стране, чем когда-либо прежде, но пообещал, что карантин “не обсуждается”.

Израиль стал первой страной, где разрешили введение второй бустерной (всего – четвертой) дозы. Это решение группа экспертов минздрава рекомендовала 21 декабря. 26 декабря стартовали клинические испытания второй бустерной вакцинации.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В Израиле с начала пандемии подтвердили 1,38 млн случаев COVID-19, умерло 8,2 тыс. человек, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

Вакцинация против коронавируса в Израиле началась 19 декабря 2020 года. Граждан страны прививают препаратами Moderna и Pfizer/BioNTech. С июня 2021 года в Израиле начали прививать подростков в возрасте 12–16 лет.

По данным минздрава Израиля, одну дозу вакцины от коронавируса получили почти 6,6 млн человек, две дозы – 5,9 млн граждан, три – 4,2 млн. Согласно информации Центрального статистического бюро Израиля, население страны в 2021 году составило 9,3 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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