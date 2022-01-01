 

Герцог и герцогиня Кембриджские поделились снимком, который сделали на заднем сидении машины

01.01.2022, 16:04, Новости дня
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“Поздравляем всех с наступающим Новым годом!” – подписали супруги кадр.

Снимок пары был сделан еще 28 сентября 2021 года перед премьерой 25-го фильма о Джеймсе Бонде “Не время умирать” в Лондоне фотографом Алексом Брэмэллом.

Публикация собрала больше 1, 1 млн лайков в соцсети.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Контекст:

Британский принц Уильям познакомился с будущей женой Кейт Миддлтон в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. В 2010 году стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась в апреле 2011-го – 29 апреля 2021 года супруги отмечали 10-ю годовщину со дня бракосочетания.

Герцог и герцогиня воспитываю троих детей: принца Джорджа (2013), принцессу Шарлотту (2015) и принца Луи (2018). В настоящее время семья проживает в Кенсингтонском дворце.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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