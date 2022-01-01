 

Google представит очки дополненной реальности как у компании Apple

01.01.2022, 16:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В компании Google подтвердили информацию о том, что они создают собственную модель очков дополненной реальности. Также стало известно, что данное устройство должно составить конкуренцию модели Apple Glass. Кстати, последняя также находится на стадии разработки.

Оба устройства являются настолько ожидаемыми, что о них даже опубликована статья в New York Times.

Как отмечают эксперты, конструкция нового устройства Google, скорее всего, будет основана на уже существующих разработках канадской компании North. Ее американская корпорация приобрела летом 2020 года. В то время уже закончили создание умных очков Focals 2.0. Когда представит свои очки Google, пока неизвестно. Apple же намерен вывести свой аналог к осени.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05 / Insider – рекордное число работающих американцев употребляют марихуану

24.06 / Осужденному в России Свидетелю Иеговы из Дании заменили остаток срока в колонии на штраф

28.08 / Ребенок умер после отравления бензином-растворителем в Дагестане

19.10 / Поплавский рассказал, какие женщины ему нравятся

06.05 / Президент Киргизии решил модернизировать водозабор у таджикской границы

07.11 / Компания Oukitel представила защищенный смартфон WP10 с поддержкой 5G

28.01 / “Расслабились, но еще рановато”. Голубовская заявила, что в США обнаружили новый штамм коронавируса, от которого не защищает вакцина

20.04 / “Наконец-то получил официальные диагнозы”. Небинарный ребенок Ефремова обнародовал медицинское заключение психиатра

03.12 / “Когда украинцы и венгры вместе, выиграют все”. Зеленский провел первый телефонный разговор с Орбаном

09.06 / В Карпатах зафиксировали второе за неделю землетрясение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика