Google представит очки дополненной реальности как у компании Apple

В компании Google подтвердили информацию о том, что они создают собственную модель очков дополненной реальности. Также стало известно, что данное устройство должно составить конкуренцию модели Apple Glass. Кстати, последняя также находится на стадии разработки.

Оба устройства являются настолько ожидаемыми, что о них даже опубликована статья в New York Times.

Как отмечают эксперты, конструкция нового устройства Google, скорее всего, будет основана на уже существующих разработках канадской компании North. Ее американская корпорация приобрела летом 2020 года. В то время уже закончили создание умных очков Focals 2.0. Когда представит свои очки Google, пока неизвестно. Apple же намерен вывести свой аналог к осени.