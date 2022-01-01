 

Стало известно, когда выйдет первое крупное обновление для Windows 11

01.01.2022, 16:00, Новости дня
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Согласно полученной из надежного инсайдерского источника информации, первое крупное обновление для операционной системы Windows 11 должно выйти только к лету.

Напомним, что сама одиннадцатая версия операционной системы была представлена миру в октябре теперь уже прошлого, 2021 года.

Как сообщает независимый, но осведомленный источник, специалисты компании Microsoft сейчас работают на полную силу, чтобы создать достойный патч. Ранее разработчик намекал в сети, что обновления должны выйти во второй половине 2022 года. На самом деле – в середине. Эксперты теперь гадают, станут ли пакеты для Windows 11 такими же проблемными, какими выходили для Windows 10? В последние годы. Напомним, после очередного основного патча обычно выходил дополнительный – с исправлениями ошибок.



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