«Колчаковская», «Кадетская», «имени Николая II»: Собянин подписал указ о переименовании 20 станций метро с советскими названиями

Сергей Собянин подписал указ о единовременном переименовании двух десятков станций московского метрополитена, которые получили свои имена при СССР. По словам мэра столицы, это позволит восстановить историческую справедливость и сделать Москву более привлекательной для туристов.

«Одна из главных проблем российских городов – это советские названия. Большевики бездумно переименовали просто всё – улицы, проспекты, мосты, называли целые районы и станции метро в честь никому не известных деятелей, часто даже не имеющих к нашей стране никакого отношения. Этого не понимает молодёжь, этого не понимают гости столицы. В этом году мы отмечаем тридцатую годовщину распада СССР и возврата к историческим символам России – триколору и двуглавому орлу. Кроме того, по всей стране прошли памятные мероприятия, посвященные столетию окончания братоубийственной гражданской войны. В связи с этим я принял решение переименовать в честь наиболее знаковых героев и памятных дат отечественной истории двадцати станций московского метро», – заявил Собянин.

Новые названия были определены топонимической комиссией, состоящей из историков, краеведов, представителей общественности и столичной мэрии. Три станции переименованы в честь видных деятелей Белого движения – Александра Колчака (бывшая «Фрунзенская»), Антона Деникина («Библиотека имени Ленина»), Николая Юденича («Улица 1905 года»). Станция «Войковская» получила новое название «имени Николая II», а «Комсомольская» – «Кадетская».

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