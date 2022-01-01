Мнение: 2022
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И дичает, и пьет, и нищает народ,
А в больницах заполнены койки…
И три двойки нам выставит будущий год –
Посмотрите, в нем сразу три двойки.
Мы стоим на какой-то опасной меже –
Раздраженные, злые, больные…
Двойку первую нам не исправить уже,
Пережить бы хоть две остальные.
Тост простой сочиняю я тут на ходу,
Он понятен и взрослым, и детям:
«Чтобы встретиться нам в двадцать третьем году!
Чтоб друг друга обнять в тридцать третьем!»
Борис Бронштейн
Рис. отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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