Мнение: 2022

И дичает, и пьет, и нищает народ,

А в больницах заполнены койки…

И три двойки нам выставит будущий год –

Посмотрите, в нем сразу три двойки.

Мы стоим на какой-то опасной меже –

Раздраженные, злые, больные…

Двойку первую нам не исправить уже,

Пережить бы хоть две остальные.

Тост простой сочиняю я тут на ходу,

Он понятен и взрослым, и детям:

«Чтобы встретиться нам в двадцать третьем году!

Чтоб друг друга обнять в тридцать третьем!»

Борис Бронштейн

Рис. отсюда

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