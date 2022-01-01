 

В Киеве предрекли исчезновение Украины

01.01.2022, 15:31, Новости дня
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Журналист Виталий Портников в эфире телеканала NTA заявил, что украинцы и русские так и не стали разными народами, несмотря на многочисленные заявления киевских политиков, и это может привести к исчезновению страны.

Журналист считает, что такой сценарий возможен из-за неспособности украинцев, в отличие от россиян, ставить интересы государства выше личных. В итоге Киев лишится если не всей территории, то весомой ее части, в частности, Харьковской или Сумской областей, информирует РИА «Новости».

Портников отметил, что одним из показателей единения двух народов остается их отношение к кинематографу, например, к сериалу «Сваты», который и русские, и украинцы смотрят «в единой гармонии».

«Пока украинцы с русскими плачут над одним и тем же сериалом, президентом Украины, безусловно, является Владимир Путин, а не Владимир Зеленский. По крайней мере, для огромного количества украинцев», – заключил он.

Ранее на Украине призвали создать союзное государство с Россией.



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