 

Массовую драку устроили в новогоднюю ночь в Новой Москве

01.01.2022, 15:31, Новости дня
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В Новой Москве в новогоднюю ночь два человека пострадали в драке, один из пострадавших госпитализирован, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В новогоднюю ночь отношения начали выяснять четыре человека на 1-й Новой улице (в районе Саларьево), рассказали в пресс-службе РИА «Новости».

«В результате бытового конфликта пострадали два человека, один был госпитализирован. В настоящее время по данному факту проводится проверка», – уточнили в МВД.

Видео конфликта опубликовали «Известия». На кадрах с камер наблюдения видно, как трое молодых людей идут по дороге, один из них еле стоит на ногах. Через некоторое время он резко разворачивается, хотя другой мужчина пытается его удержать, вступает в драку с другой компанией и от удара в лицо сразу падает на землю. Его продолжают бить ногами, после этого все перерастает в массовую потасовку.

 

Ранее Деды Морозы устроили массовую драку в Москве. 



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