 

Умер трехкратный призер ОИ по волейболу Хамутцких

01.01.2022, 15:31, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Трехкратный призер Олимпийских игр в составе мужской сборной РФ по волейболу Вадим Хамутцких умер 31 декабря в возрасте 52 лет.

«31 декабря не стало заслуженного мастера спорта, легендарного игрока, тренера и отличного человека – Вадима Анатольевича Хамутцких. Это невосполнимая утрата для всего российского и мирового волейбола. Волейбольный клуб «Белогорье» выражает соболезнования родным и близким Вадима Анатольевича», – сообщается на сайте белгородского клуба «Белогорье». О причинах смерти не сообщается.

Хамутцких семь раз становился чемпионом и шесть раз обладателем Кубка России, дважды побеждал в Лиге чемпионов. В составе сборной РФ он завоевал одну серебряную и две бронзовых олимпийских медали, а также стал серебряным призером чемпионата мира в 2002 году.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.09 / 82% умерших от COVID-19 в Украине – люди старше 60 лет – Минздрав

22.03 / США отвергли предложение Путина об открытой беседе с Байденом – МИД России

03.10 / Зеленский увидел необходимость в сильной и «наглой» Украине

28.06 / В Москве решили использовать сейф-пакеты для хранения бюллетеней

25.05 / В Харькове горит завод “Коммунар”, его тушат 60 пожарных

16.09 / Власти Минска оценили ущерб от протестов

04.02 / В РФ допустили пересмотр решения о выходе из ДОН

09.11 / “Ясно, что все это устраивает Путин”. Навальный прокомментировал сообщения об издевательствах в колонии

04.01 / В 2021 году в Украине планируют вдвое увеличить число трансплантаций – Минздрав

15.03 / Сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон родила дочь – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика