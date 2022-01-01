Умер трехкратный призер ОИ по волейболу Хамутцких

Трехкратный призер Олимпийских игр в составе мужской сборной РФ по волейболу Вадим Хамутцких умер 31 декабря в возрасте 52 лет.

«31 декабря не стало заслуженного мастера спорта, легендарного игрока, тренера и отличного человека – Вадима Анатольевича Хамутцких. Это невосполнимая утрата для всего российского и мирового волейбола. Волейбольный клуб «Белогорье» выражает соболезнования родным и близким Вадима Анатольевича», – сообщается на сайте белгородского клуба «Белогорье». О причинах смерти не сообщается.

Хамутцких семь раз становился чемпионом и шесть раз обладателем Кубка России, дважды побеждал в Лиге чемпионов. В составе сборной РФ он завоевал одну серебряную и две бронзовых олимпийских медали, а также стал серебряным призером чемпионата мира в 2002 году.