 

Французская диаспора Марселя обжалует в ЕСПЧ запрет мэра-мусульманина на празднование Нового Года

01.01.2022, 15:31, Разное
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Во Франции разгорелся очередной скандал, связанный с празднованием Нового Года – в Марселе мэр города Абу Камлаи запретил праздновать Новый Год и вывел на улицы полицию. По мнению градоначальника, массовые мероприятия к этой дате нарушают нормы ислама.

О запрете было объявлено утром 31 декабря и многие представители французской диаспоры, уже подготовившиеся к празднику, оказались в замешательстве. Указ мэра запрещал любые праздничные мероприятия в ресторанах и в публичных пространствах, даже если это не нарушало антиковидные нормы. Кроме того, Камлаи пригрозил в Facebook, что “его люди” будут следить за происходящим в частных домах во время полуночи и зарегистрируют всех предполагаемых “врагов ислама”. В результате многие праздновали тайно, с выключенным светом, а на улицах города нарушителей задерживала полиция.

По словам главы местного французского сообщества Николя Ренуа, диаспора намерена “действовать как цивилизованные люди” – она обратится в суд и при необходимости дойдёт до ЕСПЧ.

“Мы уважаем ислам и понимаем, что не должны оскорблять своим поведением тех, кто его исповедует. Мы с уважением и почётом относимся к людям любой национальности и любого вероисповедания, которые живут рядом с нами, но мы бы хотели оставить себе возможность праздновать свои праздники и исповедовать свою религию, которая не запрещает Новый Год, – сказал он. – Мэр и так закрыл значительную часть католических храмов в городе и мы согласились, что это будет справедливо. Но мы хотели бы по крайней мере иметь свободу праздновать свои праздники, это есть в Конституции. Я надеюсь, мы выработаем компромисс, и я надеюсь, что господин Камлаи отнесётся с пониманием к нашей просьбе”

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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