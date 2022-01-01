 

В Харьковской области в частном доме произошел взрыв, пострадали две женщины

01.01.2022, 15:21, Новости дня
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По информации спасателей, в частном доме на улице Мусийчанская взорвался пятилитровый баллон газа. 

“В результате взрыва получили ожоги тела жена владельца домовладения, женщина 1951 года рождения, и ее дочь 1975 года рождения. Пострадавшие женщины были госпитализированы в ожоговый центр Харькова”, – сказано в релизе. 

Часть дома разрушена, пожара не было.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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