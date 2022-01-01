В Харьковской области в частном доме произошел взрыв, пострадали две женщины

По информации спасателей, в частном доме на улице Мусийчанская взорвался пятилитровый баллон газа.

“В результате взрыва получили ожоги тела жена владельца домовладения, женщина 1951 года рождения, и ее дочь 1975 года рождения. Пострадавшие женщины были госпитализированы в ожоговый центр Харькова”, – сказано в релизе.

Часть дома разрушена, пожара не было.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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