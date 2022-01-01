В Харьковской области в частном доме произошел взрыв, пострадали две женщины
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По информации спасателей, в частном доме на улице Мусийчанская взорвался пятилитровый баллон газа.
“В результате взрыва получили ожоги тела жена владельца домовладения, женщина 1951 года рождения, и ее дочь 1975 года рождения. Пострадавшие женщины были госпитализированы в ожоговый центр Харькова”, – сказано в релизе.
Часть дома разрушена, пожара не было.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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