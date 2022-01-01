 

Умерла легендарная актриса Бетти Уайт, не дожив до 100-летнего юбилея 17 дней

01.01.2022, 15:20, Новости дня
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В публикации подчеркивается, что известие о смерти актрисы поступило в полицию утром в пятницу, 31 декабря. Уайт умерла в четверг ночью в своем доме в Брентвуде.

“Несмотря на то, что Бетти было около 100 лет, я думал, что она будет жить вечно. Не думаю, что она когда-либо боялась смерти, потому что всегда хотела быть со своим любимым мужем Алленом Ладденом (он умер в 1981 году). Уайт верила, что снова будет с ним “, – цитирует издание агента и близкого друга Уайт Джеффа Витжаса.

Тремя днями ранее – 28 декабря Бетти Уайт на своей странице в Twitter сообщала, что вместе с американским изданием People, готовится отмечать свой юбилей.

“Мое 100-летие. Я не верю, что оно приближается, и журнал People празднует его со мной! Новый выпуск поступит в продажу завтра!” – подписала она публикацию.

My 100th birthday… I cannot believe it is coming up, and People Magazine is celebrating with me! The new issue of @people is available on newsstands nationwide tomorrow. https://t.co/kTQnsbMDGK

— Betty White (@BettyMWhite) December 28, 2021

Контекст:

Бетти Уайт начала сниматься в кино в 1939 году, а ее карьера на телевидении продлилась более 80 лет. Фильмография актрисы насчитывает больше 110 фильмов. Наибольшую известность Уайт получила благодаря сериалу “Золотые девочки”, который выходил с 1985 по 1992 год на телеканале NBC и “Шоу Мэри Тайлер Мур”.

Уайт была 23 раза номинирована на премию “Эмми”, и шесть раз получала награду.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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