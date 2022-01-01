Онищенко дал россиянам рекомендации на утро после празднования Нового года

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко посоветовал россиянам утром 1 января сходить в баню, а также отказаться от чрезмерного употребления пищи.

«Лучше всего воспользоваться баней. Потому что, я уверен, что многие выехали за город, услышали нас с вами не лететь в Турцию и в Египет. А за городом, как правило, есть такого рода термальные стимуляторы общефизического здоровья. Поэтому – истопить баньку, почистить снег, почистить дорожки – сейчас снега много у нас навалило. И это хорошо. Во всяком случае, в Подмосковье. Да и в Сибири его немало», – рассказал он «Комсомольской правде».

Кроме того, подчеркивает специалист, 1 января следует провести в режиме умеренного потребления пищи. При этом недоеденные блюда стоит есть только в том случае, если они были убраны в холодильник и содержались в подходящих условиях.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, что после алкогольного отравления нельзя «восстанавливаться» спиртным, в таком случае лучше выпить кефир, несладкий чай или капустный рассол.