Неизвестные обстреляли дом брата экс-главы Ингушетии

Дом в сельском поселении Троицкое Сунженского района Ингушетии брата экс-главы республики Юнус-Бека Евкурова был обстрелян в новогоднюю ночь.

Как информирует «Пятый канал», в результате инцидента никто не пострадал. Пока неизвестно, в котором часу неизвестные обстреляли дом. Утром в стене дома были обнаружены семь пуль, и еще одна была выпущена в стекло. При этом звуков выстрелов никто не слышал.

Злоумышленники разыскиваются, их личности пока не установлены. Скорее всего, они скрылись на легковом автомобиле.

Ранее автобус со школьниками обстреляли в Ингушетии.