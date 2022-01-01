Общество: Военной службе добавили комфорта

«Служить в рядах Российской армии стало по-настоящему почетно и престижно», сообщил в новогоднем поздравлении к военнослужащим министр обороны Сергей Шойгу. И причиной таких перемен стало не только поступление новых образцов вооружений, не только успех операции в Сирии и грандиозные учения последнего времени. Российская армия сильно изменилась в еще одном очень важном аспекте.

Бытовые условия и питание в российской армии заметно изменились, причём не только с советских времён, но и по сравнению с теми порядками, которые были приняты в ВС РФ до 2008 года. Пройдя сложный процесс преобразований с чисто военной точки зрения, вооруженные силы усовершенствовали и многое другое. Новая форма одежды, отказ от портянок и кирзовых сапог, душ и стиральная машинка в казарме, качественное питание без «кислых щей» – что ещё изменило быт военнослужащих от рядового до генерала?

Душ вместо бани

Изменения прежде всего коснулись казарм. В казармах убрали двухярусные кровати, установили стиральные машины и душевые кабины. Теперь в казармах по возможности оборудуются «кубрики» на 4-8 военнослужащих (контрактники проживают в общежитии).

Душ – принципиальное новшество. Еще в 2013-м году Сергей Шойгу говорил, что «солдат всю неделю только умывается, а по субботам в баню ходят строем» – и эту систему в корне надо менять. И ее поменяли. Теперь солдат может принять ежедневно душ: такого десятилетиями не было ни в российской, ни тем более советской армии.

По-прежнему в обязательном порядке присутствуют привычные помещения, которые существовали и ранее. Это канцелярия, оружейная комната («оружейка»), комнаты для умывания, чистки обуви, оружия, место для бытового обслуживания и сушки («бытовка»), место для занятия спортом, туалет (добавилась душевая), место проведения досуга, общего информирования (в советские времена – Ленинская комната). Ну и как же без «каптёрки»?

Обслуживание в полевых условиях

Однако российский солдат сейчас часть времени проводит в полевых условиях, вне расположения воинской части. Поэтому на полевой быт обращается особое внимание. Теперь это не занесенная снегом палатка в чистом поле, а целый комплекс бытового обслуживания, где можно и носки постирать и обувь промокшую высушить, а заодно её и продезинфицировать. Плюс ещё и сытно поесть. Называются такие системы – автономные полевые лагеря «АПЛ-500», которые в армии появились сравнительно недавно.

«Возьмём для примера учебный центр и полигон Мулино, что в Нижегородской области, – поясняет газете ВЗГЛЯД военный эксперт, редактор отдела журнала «МТО ВС РФ» Владимир Попов. – Туда практически круглый год приезжают сдавать экзамены артиллеристы, танкисты, представители других военных специальностей. И вот прибывает в Мулино, скажем, танковый батальон – образно говоря, три десятка боевых машин, а транспортов с различным имуществом для обустройства лагеря – с полсотни.

Ведь с собой обычно везут палатки, полевые кухни, баню, санитарно-гигиенические принадлежности, имущество медиков и прочее. Подразделению отводят часть территории полигона – обустраивайтесь! И каждый обустраивается, как может.

Другое дело – новый современный автономный лагерь. Продуманный, эргономичный и просто красивый объект. Если говорить сухим языком инструкций, то «АПЛ-500» – это комплексное изделие в составе которого имеется дизельная электростанция с сетью распределения электроэнергии, водяные и канализационные насосные группы с трубопроводами, блок очистки/хранения воды и даже установка для утилизации отходов.

Все эти сложные инженерные системы имеют сборно-разборное исполнение и эксплуатируются в круглогодичном режиме. Здесь всё продумано до мелочей – с учётом организации быта, питания, медицинского и прочего обслуживания в полевых условиях».

Ботинки вместо кирзачей

Портянки и пресловутые «кирзачи» в российской армии как анахронизм истребили ещё в 2013 году. Вместо них теперь армейские ботинки-берцы с высоким голенищем и носки.

На всякий случай на армейских складах ещё хранятся около миллиона кирзовых сапог, ну а ткань для портянок подобрать можно как из хлопка, так и из фланели, которые до сих пор используются при определенных условиях. Это был, скорее, символичный шаг в развитии современной российской армии, отказавшейся от традиционной посконной материи.

Еда по-новому

В солдатской столовой (наряды по которой, к слову, военнослужащим тоже отменили) сейчас разнообразие блюд – на выбор два-три первых и столько же вторых, а ещё компот, или чай с кофе. А вот хлеба как такового солдату выдаётся заметно меньше – мука компенсируется выпечкой.

Все нормы довольствия остались прежними, если взвешивать в граммах. Оказалось, что из одинакового «супового набора» можно готовить вполне съедобные блюда. Солдат кормят очень даже неплохо, а боевой паек является самым калорийным в мире – 4,4 тыс. килокалорий в сутки, сжигать который можно только при значительных физических нагрузках. Только хлеба военнослужащий за год должен съесть 235 килограмм (650 гр. в день), картофеля и мяса – в два раза больше, чем у его гражданского сверстника.

Не мерзнуть и не потеть

Изменения коснулись и военной формы одежды. Сейчас это называется костюм – летний, демисезонный и зимний. Разработчики утверждают, что «учли абсолютно всё, чтобы сделать полевую летнюю форму максимально комфортной при повседневной носке». Судя по всему, так и произошло – недаром вот уже много лет ничего не слышно о том, что тот или иной солдат замерз на посту. А ведь такие сообщения регулярно встречались и в 1990-е, и даже в начале 2000-х.

В новой форме используется, в частности, полиамид – самое дорогое синтетическое волокно. Оно чуть толще человеческого волоса, а способно выдержать вес до полутора килограмм. Одежда из полиамида обладает большой прочностью, эластична, не мнется, не дает телу перегреться и выводит влагу. Полиамидовая ткань не поддаётся грибку и потому не гниёт. Обладает высоким уровнем пожаробезопасности – этот материал не горит, а только плавится при высокой температуре. Материя из полиамида высыхает в три раза быстрее одежды из хлопка.

Главные достоинства ткани – отталкивает воду, защищает от непогоды, ветра, быстро сохнет. Также костюм характеризуют отличный воздухообмен, высокая паропроницаемость при нагрузках. Он лёгкий, компактный, эластичный. Стоит отметить и эргономичный крой, возможность регулировать посадку на фигуре. Присутствует капюшон, а куртка совместима с отечественными разгрузочными жилетами и бронежилетами.

Куртка современной российской военной формы имеет прямой покрой, капюшон отсутствует. Носится навыпуск. Застёгивается с помощью молнии, которая сверху прикрывается клапаном на текстильных застёжках-липучках. Примечательно, что подмышки куртки оснащены вентиляционными сеточками – для жаркой погоды. Места в области локтей усилены более плотной тканью.

Костюм летний ВКПО (всесезонный комплект полевого обмундирования) полностью соответствует Уставу ВС РФ – он лёгкий, удобный, «дышащий» и пригоден для действия в полевых условиях. При его производстве используется ткань, созданная по технологии рипстоп (от английского слова ripstop, где «rip» – это «рваться», а «stop» – «прекращение», то есть «не рвется»).

В основе комбинированное переплетение ткани крест-накрест, в структуре которого использована упрочнённая армированная нить. На готовом полотне видна клетчатая основа ткани, которая является водостойкой и морозоустойчивой. Костюм также обработан препаратом «перметрин» – от разного рода насекомых, в том числе клопов и клещей.

Демисезонный костюм ВКПО – это пятый уровень Всесезонного комплекта полевого обмундирования. Он предназначен для холодной, дождливой и ветренной погоды, используется в осенне-весенний период. Как известно, в основе современной формы положен принцип многослойности. И именно демисезонный костюм становится спасительным изолирующим слоем, когда защитных свойств костюма летнего явно недостаточно.

Зимняя куртка военнослужащего обманчива на вид: она лёгкая, а наружная ткань достаточно тонкая. Впрочем, испытания показали, что эта одежда тёплая и удобная. А ещё к зимнему комплекту одежды полагается… шарфик. Для советского солдата – вещь неслыханная.

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