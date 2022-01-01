Молодежную сборную России по хоккею сняли с авиарейса в Канаде за пьянство и дебош

Молодежные сборные РФ и Чехии по хоккею были сняты с рейса в Канаде при возвращении домой с чемпионата мира. В случае с российской сборной причиной стали нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым.

«Игроки сборной РФ не были замечены в нарушении как спортивного, так и масочного режима, чего нельзя сказать про чехов. Только главный тренер сборной РФ Сергей Зубов закурил по пути в самолет», – рассказал источник ТАСС.

В связи со снятием с рейса сборная РФ полетит домой из Торонто с пересадкой в Европе.

Источник РИА «Новости» сообщил, что «молодежные сборные РФ и Чехии по хоккею были сняты с рейса из Калгари во Франкфурт. Были зафиксированы случаи несоблюдения масочного режима, у чехов с собой было пиво. Главный тренер российской команды Сергей Зубов курил в рукав. В настоящий момент россияне вылетают в Торонто, откуда отправятся во Франкфурт».

Ранее сборной РФ было присуждено техническое поражение в матче молодежного чемпионата мира в Канаде с командой Словакии после того, как тест на коронавирус игрока сборной Матвея Мичкова дал положительный результат.

Позже Международная федерация хоккея приняла решение отменить турнир.