 

Молодежную сборную России по хоккею сняли с авиарейса в Канаде за пьянство и дебош

01.01.2022, 14:53, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Молодежные сборные РФ и Чехии по хоккею были сняты с рейса в Канаде при возвращении домой с чемпионата мира. В случае с российской сборной причиной стали нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым.

«Игроки сборной РФ не были замечены в нарушении как спортивного, так и масочного режима, чего нельзя сказать про чехов. Только главный тренер сборной РФ Сергей Зубов закурил по пути в самолет», – рассказал источник ТАСС.

В связи со снятием с рейса сборная РФ полетит домой из Торонто с пересадкой в Европе.

Источник РИА «Новости» сообщил, что «молодежные сборные РФ и Чехии по хоккею были сняты с рейса из Калгари во Франкфурт. Были зафиксированы случаи несоблюдения масочного режима, у чехов с собой было пиво. Главный тренер российской команды Сергей Зубов курил в рукав. В настоящий момент россияне вылетают в Торонто, откуда отправятся во Франкфурт».

Ранее сборной РФ было присуждено техническое поражение в матче молодежного чемпионата мира в Канаде с командой Словакии после того, как тест на коронавирус игрока сборной Матвея Мичкова дал положительный результат.

Позже Международная федерация хоккея приняла решение отменить турнир.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09 / Суд приостановил выполнение указа Трампа о запрете WeChat

31.01 / На воскресных акциях протеста в Беларуси задержали более 80 человек, в том числе журналистку из Швейцарии – правозащитники

22.04 / Слуцкий посоветовал Чехии требовать компенсации у Вашингтона

15.08 / Китайский блогер назвал лучшую уличную еду в России

06.07 / Independent – «жертва политического климата» — патриотизм в США переживает невиданный упадок

31.12 / Руслан Щербань: Я пережил пять расстрелов в своей жизни

28.09 / В мире: Зачем российских военных зовут в еще одну зону Африки

16.10 / Армения заявила о тяжелых боях на линии соприкосновения в Карабахе

17.12 / Макрон заболел коронавирусом

23.02 / Навальная вернулась из Германии в Россию – Telegram-каналы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика