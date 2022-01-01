Бастрыкин поручил проверить доводы против выступления Линдеманна в Новосибирске

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить доводы общественников, высказывающихся против концерта немецкого артиста Тилля Линдеманна, известного своим участием в рок-группе Rammstein, в Новосибирской области.

«В средствах массовой информации появилось обращение общественников из Новосибирской области. Активисты высказываются резко против выступления немецкого музыканта, которое должно состояться на территории региона 26 января 2022 года, просят депутатов поддержать их и противодействовать «антикультурным явлениям» на законодательном уровне, а также обратиться в Следственный комитет. Авторы сообщают, что несколько раз музыкант имел проблемы с законом в РФ из-за своих скандальных песен и клипов», – говорится на сайте ведомства.

Сообщается, что «глава ведомства поручил… организовать проверку доводов общественников и о результатах доложить».

Концерт музыканта Линдеманна, известного своим участием в рок-группе Rammstein, должен состояться в Новосибирске 26 января.

В конце прошлого года в интернете появилась информация, что новосибирские общественники, которым стало известно о готовящемся концерте Линдеманна, обратились к депутатам Госдумы с просьбой «инициировать заслон различным антикультурным явлениям».