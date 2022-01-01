 

Неизвестные обстреляли дом брата экс-главы Ингушетии

01.01.2022, 14:52, Новости дня
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Дом в сельском поселении Троицкое Сунженского района Ингушетии брата экс-главы республики Юнус-Бека Евкурова был обстрелян в новогоднюю ночь.

Как информирует «Пятый канал», в результате инцидента никто не пострадал. Пока неизвестно, в котором часу неизвестные обстреляли дом. Утром в стене дома были обнаружены семь пуль, и еще одна была выпущена в стекло. При этом звуков выстрелов никто не слышал.

Злоумышленники разыскиваются, их личности пока не установлены. Скорее всего, они скрылись на легковом автомобиле.

Ранее автобус со школьниками обстреляли в Ингушетии.



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