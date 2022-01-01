Каменских показала милое новогоднее видео с Потапом и оливье

Известная певица Настя Каменских опубликовала в Instagram забавное видео со своим мужем Потапом. Он ел оливье, не дождавшись Нового года.

Каменских и Потап проживают в большом частном доме. Новогодние праздники они провели с семьей. Алексей Потапенко считает, что в том, чтобы начать есть оливье до Нового года, нет ничего криминального. «Праздник начинается тогда, когда человек сам его начинает», – уверен артист.



Изображение взято с: [email protected]

В первый день 2022 года Каменских и Потап планируют лежать в кровати и смотреть фильмы без остановки. Артистка даже составила список картин, которые ей очень нравятся.

Источник: www.instagram.com