 

Каменских показала милое новогоднее видео с Потапом и оливье

01.01.2022, 14:40, Разное
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Известная певица Настя Каменских опубликовала в Instagram забавное видео со своим мужем Потапом. Он ел оливье, не дождавшись Нового года.
Каменских и Потап проживают в большом частном доме. Новогодние праздники они провели с семьей. Алексей Потапенко считает, что в том, чтобы начать есть оливье до Нового года, нет ничего криминального. «Праздник начинается тогда, когда человек сам его начинает», – уверен артист.

Изображение взято с: [email protected]
В первый день 2022 года Каменских и Потап планируют лежать в кровати и смотреть фильмы без остановки. Артистка даже составила список картин, которые ей очень нравятся.

Источник: www.instagram.com



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