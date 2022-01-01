Нардеп Рахманин: Реальной угрозы полномасштабного вторжения я не вижу. Для Путина это отважный шаг в направлении суицида

“Пока, слава Богу, реальной угрозы полномасштабного вторжения я не вижу. Есть политическая составляющая: для Путина такой сценарий если и не откровенное самоубийство, то достаточно отважный шаг в направлении суицида”, – заявил нардеп.

Он отметил, что уровень угрозы оценивается по ряду объективных критериев. Сейчас в сообщениях военных чиновников и СМИ говорится о высокой численности российских войск, увеличении батальонно-тактических групп, но других маркеров нет.

“Батальонно-тактическая группа – это формирование, которое само по себе реальной угрозы, если мы говорим о широкомасштабном вторжении, не представляет. Для того чтобы говорить о широкомасштабном вторжении, должна быть создана мощная ударная группировка”, – сказал Рахманин.

Он пояснил, что ударная группировка – это определенное количество специфических частей и подразделений, ремонт старых и построение новых взлетно-посадочных полос, накопление необходимого критического запаса топлива, развертывание военных госпиталей и центров управления, тренировка и обучение личного состава, слаживание частей.

“Этого, по крайней мере масштабно, пока не происходит”, – заявил член оборонного комитета Рады.

Он также подчеркнул, что для полномасштабного вторжения России, учитывая длину границы, особенности рельефа и мобилизационный потенциал Украины, нужно не менее 300-350 тыс. человек, при том, что ВС РФ составляют около 1 млн. военнослужащих. Это означает масштаб мобилизации и перебрасывания людей и оружия в РФ, которого сейчас нет.

“Я не могу вдаваться в подробности, на сегодняшний день достаточно высок риск активизации боевых действий. А вот широкомасштабное вторжение – апокалиптические картинки, которые нам рисуют, – по состоянию на сейчас пока не выглядит реалистичным”, – резюмировал Рахманин.

Он считает, что Путин ведет “игру на повышение ставок с угрозой воевать, если требования не будут учтены”, которую принимают США, делая заявления о санкциях.

“Зачем все это делается? У каждого свои интересы. У Путина есть целый ряд требований, которые он хочет удовлетворить. И предъявляя неприемлемое требование официально зафиксировать гарантии нерасширения НАТО , он прекрасно понимает, что по этому требованию никто не согласится. Но чем выше ты поднимаешь ставку, тем легче получить половину из того, что просишь, и этого будет достаточно”, – сказал Рахманин.

В то же время, отметил он, у президента США Джо Байдена есть свои внутренние и внешние проблемы, в том числе связанные с “Северным потоком – 2”, сотрудничеством между Китаем и Россией, и другие, для решения которых ему нужны уступки от России, а значит, нужно делать уступки со своей стороны

“Но для того чтобы это воспринималось как победа, а не как слабость, нужен фон. Что может быть лучшим фоном? Информационная кампания о том, что война неизбежна, и она будет страшна… А когда неприменение санкций в отношении “Северного потока-2″ будет подаваться не как проигрыш, не как уступка, а как цена, которую заплатили, чтобы предотвратить масштабную войну в центре Европы – это уже воспринимается совершенно иначе”, – считает нардеп.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее”. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы будут зависеть “от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

30 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине не видят угроз для открытой агрессии со стороны РФ.

31 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что, “если Запад пошатнется”, Украина все равно будет себя защищать.

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