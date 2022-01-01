“Две бабы лижутся”, “Это сын Наташи Королевой и Тарзана?” Дочь Поляковой захейтили за фото поцелуя с бойфрендом
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В кадре Маша Полякова позировала в красном платье и с красной помадой на губах.
“Люблю тебя”, – подписала она фото, которое собрало больше 12 тыс. лайков
“А, может, это парень рядом? Просто подстричь надо”, – написала iren.antonenko.
“Кто тут девочка?” – поинтересовался пользователь levechkosergei.
“Это сын Наташи Королевой и Тарзана?” – спросила katarina_nosikova, имея в виду российскую певицы Наташу Королеву и ее мужа – стриптизера Тарзана.
“Две бабы лижутся, фу”, – прокомментировал vova.smit.90.
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Контекст:
Маша Полякова родилась 2 марта 2005 года. Она создала собственную рок-группу “Швы”, в треках которой присутствует ненормативная лексика.
У Маши есть младшая сестра Алиса (2011).
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