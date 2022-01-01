 

“Две бабы лижутся”, “Это сын Наташи Королевой и Тарзана?” Дочь Поляковой захейтили за фото поцелуя с бойфрендом

01.01.2022, 14:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В кадре Маша Полякова позировала в красном платье и с красной помадой на губах.

“Люблю тебя”, – подписала она фото, которое собрало больше 12 тыс. лайков

“А, может, это парень рядом? Просто подстричь надо”, – написала iren.antonenko.

“Кто тут девочка?” – поинтересовался пользователь levechkosergei.

“Это сын Наташи Королевой и Тарзана?” – спросила katarina_nosikova, имея в виду российскую певицы Наташу Королеву и ее мужа – стриптизера Тарзана.

“Две бабы лижутся, фу”, – прокомментировал vova.smit.90.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Maria Polyakova (@mashapolyakova)

Контекст:

Маша Полякова родилась 2 марта 2005 года. Она создала собственную рок-группу “Швы”, в треках которой присутствует ненормативная лексика.

У Маши есть младшая сестра Алиса (2011).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10 / Получено подтверждение, что европейцы бывали в Америке еще до Колумба

14.10 / Украинская армия должна подготовиться к силовому освобождению своих территорий – Аваков

19.12 / Новое крепление для монитора LG 34WN780-B сэкономит место на столе

04.10 / Глава НБУ о повышении учетной ставки: Сохранение инфляции на высоком уровне длительное время – большая опасность для экономики

19.10 / Fox News – истерия по поводу «российской угрозы» вредит национальной безопасности США

30.08 / Умер Герой РФ Роман Шадрин

11.10 / Северная Корея на военном параде показала новую баллистическую ракету

17.01 / «Вакционные войны» – в Китае призвали не использовать препараты от COVID-19 из Германии и США

07.12 / Экономика: Зачем США накалили обстановку перед переговорами Путина и Байдена

06.08 / Изменению позиции Киева по «Северному потоку – 2» дано объяснение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика