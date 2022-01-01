“Чтобы не нарушать правовое поле”. Агентство “Интерфакс-Запад” уходит из Беларуси

“В связи с изменениями, внесенными в Закон о средствах массовой информации Республики Беларусь в мае 2021 года, информационное агентство “Интерфакс-Запад”, единственным учредителем и владельцем которого является российское АО “Интерфакс”, не имеет возможности продолжать осуществление своей деятельности в качестве СМИ… С 1 января мы вынуждены попрощаться, чтобы не нарушать правовое поле Республики Беларусь”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что агентство работало на белорусском информационном рынке с 1994 года, и за это время выпустило десятки тысяч новостей, сотни интервью.

Контекст:

24 мая 2021 года находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко подписал поправки к закону о СМИ, сообщало белорусское госагентство БЕЛТА.

В них расширен перечень сведений, распространение которых запрещено и не допускается размещение гиперссылок на материалы с запрещенной информацией. Также вводится запрет на размещение результатов опросов общественного мнения о политической ситуации, проведенных без получения необходимой аккредитации.

“Предусматриваются меры, направленные на минимизацию иностранного влияния на белорусский информационный рынок. Так, независимо от времени создания СМИ, их учредителями не могут выступать иностранные юридические лица, иностранные граждане и лица без гражданства, а также юридические лица с иностранным участием”, – сообщало БЕЛТА.

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