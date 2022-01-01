 

Сторонники Саакашвили прервали «бессрочную» голодовку на 12-й день

01.01.2022, 14:04, Новости дня
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Сторонники бывшего президента Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме в Рустави, прервали массовую бессрочную голодовку за его освобождение, начатую 21 декабря, в его 54-й день рождения, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Это сделано по его просьбе для «начала нового этапа борьбы», говорят оппозиционеры.

Также подчеркивается, что в случае продолжения акции Саакашвили тоже бы начал голодать, а это, по словам его сторонников, привело бы к «фатальному исходу».

В голодовке участвовало более 150 человек, они проводили акцию в палатках у центрального офиса своей партии «Единое национальное движение» и не допускали журналистов, что вызывало в значительной части общества скепсис и недоверие по отношению к голодовке.

Оппозиционеры обещают после новогодних праздников прибегнуть к иным формам и методам протеста.

Саакашвили осужден на три и шесть лет лишения свободы, кроме этого против него ведется еще несколько судебных процессов.



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