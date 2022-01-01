 

Пушков назвал цель публикации списка антироссийских санкций

01.01.2022, 14:04, Новости дня
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Сенатор Алексей Пушков считает, что публикация списка санкций, которые Белый дом намерен ввести против РФ в случае эскалации ситуации вокруг Украины, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности.

«Публикация списка антироссийских санкций, которую требуют от Байдена экс-послы США в Москве, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности. В этом и есть их главное предназначение. Угрозы т.н. «адских санкций» вместо предоставления гарантий РФ – верное средство срыва переговоров», – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее группа из 20 бывших американских дипломатов и сотрудников в сфере нацбезопасности США обратились к президенту Джо Байдену с требованием опубликовать список санкций, которые Белый дом намерен ввести против РФ в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

В четверг состоялся разговор президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, он продолжался 50 минут. Президенты обсудили предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.

Напомним, МИД опубликовал проекты договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.



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