Новый год без Голубого огонька – Личное мнение

И только перед тем, как уснуть, когда голова была уже на подушке, я вдруг вспомнила, что первый раз в жизни за весь день так и не включила ни разу телек.

А как же мой Коленька Пшеничка Басков?! А Бедросович и Дима-Витя Билан? Голубые огоньки — я осталась без них и в ушедшем году, и в наступившем. Кошмар!



Фото: Соцсети

Подумав так, я спокойно уснула — фиг с ними.

Из года в год на Новый год нас кормят одной и той же жвачкой. Она уже потеряла вкус (её жевали до этого многократно, из поколения в поколение), она неактуальна, невкусна и надоела.

Бабушки наши смотрели Иронию с лёгким паром. Родители. Мы — да сколько же можно?!

Поздравление Путина я посмотрела в своём Телеграм-канале:

https://t.me/lenamiro/10533

Что ещё было смотреть по ТВ — Аллу Борисовну, что ли? Или эти, уже засмотренные до дыр комедии советского времени? Один Мягков летит в Ленинград, другой Мягков пытается совратить начальницу статуправления.

Надоело.

Про песни до и после полуночи даже говорить неприятно. Есть ощущение какого-то болота, куда колхозная самодеятельность тащит на Новый год всю деревню.

Одни и те же лица — теперь их на ТВ научились и фотошопить. Что 40 лет назад они пели, то же поют и теперь.

И главное, хоть бы новенькое в честь праздника что-нибудь отчебучили. Так нет же, всё так же бросают друг в друга конфети и ржут невпопад.

К чему это я? Ах, да: рекомендую. Такое телевидение у нас, что лучше вообще без него.

Или я что-то пропустила? Был какой-то сюрприз хоть на одном канале, или бабушка, предсказывающая выступления на диване, так ни разу и не ошиблась с очерёдностью исполнителей?

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