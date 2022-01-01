Шеф-повар Ивлев пошутил над Бузовой из-за слухов о ее алкоголизме

Шеф-повар Константин Ивлев пошутил над Ольгой Бузовой на фоне слухов о ее алкоголизме. В конце съемок шоу «Молодые ножи» она показал пьяную походку. Ивлев отметил, что в большинстве случаев домой в таком состоянии приходит экс-ведущая «Дома-2».

Бузова выступила в роли дегустатора блюд. Их для артистки приготовили несколько молодых шеф-поваров. Знаменитость сразу призналась, что любит поесть, но порой ей приходится ограничивать себя в еде, чтобы быть в форме. На новогодние праздники Бузова обычно не находится на диете.

Большинство блюд, которые приготовили для артистки шеф-повара, ей понравились. Бузова отмечала интересую подачу, говорила об оригинальности. У знаменитости очень развиты рецепторы, поэтому она считает, что из нее получился бы неплохой дегустатор.

В то же время на съемочной площадке присутствовали и неприятные моменты. В составе одного из блюд был паштет. Бузова даже не стала его пробовать. Она не ест паштет, сыр «Филадельфия» и масло. Эта текстура артистке не нравится.

В конце программы Бузова показала пьяную походку. Ивлев не смог этого не заметит. Он заявил, что в основном в таком состоянии домой возвращается ведущая.

Источник: www.starhit.ru