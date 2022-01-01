 

Шеф-повар Ивлев пошутил над Бузовой из-за слухов о ее алкоголизме

01.01.2022, 13:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Шеф-повар Константин Ивлев пошутил над Ольгой Бузовой на фоне слухов о ее алкоголизме. В конце съемок шоу «Молодые ножи» она показал пьяную походку. Ивлев отметил, что в большинстве случаев домой в таком состоянии приходит экс-ведущая «Дома-2».
Бузова выступила в роли дегустатора блюд. Их для артистки приготовили несколько молодых шеф-поваров. Знаменитость сразу призналась, что любит поесть, но порой ей приходится ограничивать себя в еде, чтобы быть в форме. На новогодние праздники Бузова обычно не находится на диете.

Большинство блюд, которые приготовили для артистки шеф-повара, ей понравились. Бузова отмечала интересую подачу, говорила об оригинальности. У знаменитости очень развиты рецепторы, поэтому она считает, что из нее получился бы неплохой дегустатор.

В то же время на съемочной площадке присутствовали и неприятные моменты. В составе одного из блюд был паштет. Бузова даже не стала его пробовать. Она не ест паштет, сыр «Филадельфия» и масло. Эта текстура артистке не нравится.

В конце программы Бузова показала пьяную походку. Ивлев не смог этого не заметит. Он заявил, что в основном в таком состоянии домой возвращается ведущая.

Источник: www.starhit.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / Скандалы: «Это какая-то космическая, запредельная цена»

19.10 / Американские СМИ показали многочисленную немецкую охрану Навального

18.10 / Лукашенко назвал дату новых протестов в Белоруссии

16.07 / Мнение: О горькой правде про вакцины от ковида: что скрывают власти

27.08 / «Я сказал своей маме, что больше так не могу и обязан высказаться»

27.12 / Мнение: Восточная Европа вымирает от ковида

24.07 / ВИЧ — политический вопрос

26.03 / Хирурги призвали прививать против COVID-19 пациентов перед плановыми операциями

16.11 / Молодой хоккеист умер в возрасте 13 лет

03.11 / Политолог рассказал о психологической травме Лукашенко: Не остановится, пока не отомстит

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика