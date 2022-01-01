 

Дэниел Крейг получил такой же рыцарский орден, как и Джеймс Бонд

01.01.2022, 13:44, Новости дня
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53-летний актер получил награду за заслуги в кино и театре. Он стал кавалером ордена — это наименьшая степень старшинства данной награды. По сюжету книги Яна Флеминга агент 007 Джеймс Бонд стал кавалером ордена Святых Михаила и Георгия в 1953 году.

Контекст:

Крейг снялся в роли Бонда в пяти фильмах бондианы: “Казино Рояль” (2006), “Квант милосердия” (2008), “007: Координаты “Скайфолл” (2012), “007: Спектр” (2015) и “Не время умирать” (2021).

Фильм “Не время умирать” – 25-й фильм бондианы. Его премьера состоялась 29 сентября 2021 года в лондонском Royal Albert Hall.

По сюжету агент 007 Джеймс Бонд ушел в отставку и проводит время на Ямайке. Но в силу обстоятельств ему придется вернуться к работе. Главную роль в ленте исполнил Дэниел Крейг, а его основного антагониста сыграл Рами Малек.

В 2011 году Крейг тайно женился на британской актрисе Рэйчел Вайс. У актера есть взрослая дочь от первого брака Элла Лаудон. С ее матерью он расстался в 1994 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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