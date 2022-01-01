 

Спасатели предупредили о возможности схода лавин в Карпатах, объявлен третий уровень опасности

01.01.2022, 13:44, Новости дня
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Третий уровень снеголавинной опасности объявлен на высокогорье восточной части Закарпатской области, в горах Львовской области и в горах Ивано-Франковской области. Спасатели ожидают также снег и вьюгу. 

Опасность схода лавин третьего уровня на высокогорьях Закарпатской и в горах Львовской областей сохранится вплоть до 3 января, уточнили в ГСЧС. 

“Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Настойчиво рекомендуем воздержаться от походов на высокогорье”, – говорится в сообщении страницы “Снеголавинная опасность в украинских Карпатах” в Facebook.

https://www.facebook.com/lavyny.official/posts/1090205228447731

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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