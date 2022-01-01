 

Польша возглавила ОБСЕ. Украина ожидает плодотворного сотрудничества

01.01.2022, 13:44, Новости дня
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Польша сосредоточится на достижении прогресса в мирном урегулировании конфликтов в регионе ОБСЕ в соответствии со своими принципами и обязательствами, говорится в релизе. 

Рау назвал председательство в ОБСЕ честью. 

“Нашей целью будет продолжение усилий по восстановлению доверия и уверенности, а также выполнение роли честного посредника и медиатора между государствами-участниками. Польша сосредоточится на поддержке форматов и процессов ОБСЕ по урегулированию конфликтов, и особое внимание будет уделяться продвижению всесторонней помощи пострадавшим от конфликтов группам населения”, – сказал он. 

Официально глава МИД Польши вступит в должность председателя ОБСЕ 13 января в ходе сессии Постоянного совета ОБСЕ в Вене, тогда же изложит приоритеты Польши на этот год. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter поздравил Рау с началом председательства в ОБСЕ. 

“Ожидаю плодотворного сотрудничества для защиты принципов ОБСЕ, в частности права государств выбирать собственное будущее, восстановление уважения к международному праву и территориальной целостности Украины”, – написал он. 

Вітаю колегу та друга Збігнєва Рау з початком головування Польщі в ОБСЄ. Очікую на плідну співпрацю задля захисту принципів ОБСЄ, зокрема права держав обирати власне майбутнє, відновлення поваги до міжнародного права та територіальної цілісності України.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 1, 2022

Контекст:

В 2021 году ОБСЕ возглавляла Швеция, председателем организации была глава МИД страны Анн Линде. Она среди приоритетов называла вопросы урегулирования конфликтов и кризисов в странах зоны ОБСЕ, в частности в Беларуси и Украине, а также вокруг Нагорного Карабаха, которые требуют постоянного внимания со стороны организации. 

Линде в прошлом году приезжала в Украину как минимум два раза (в январе и июне), в частности, посещала Донбасс. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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