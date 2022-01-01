Honda решила остаться на авторынке РФ до марта 2022 года

Японская компания Honda объявила об официальном решении продолжить продажи своих машин на российском рынке.

Вместе с тем в течение 2021 года неоднократно высказывались предположения относительно полного прекращения реализации техники Honda в России. На данный момент большая часть моделей уже не продается у отечественных дилеров, тогда как в 2022 году производитель начнет поставлять обновленные кроссоверы Honda CR-V.

Эксперты полагают, что от успехов по количеству продаж вышеуказанного паркетника в РФ будет зависеть дальнейшая судьба марки на отечественном рынке. Пока аналитики не готовы озвучивать прогнозы ввиду наличия достаточного количества конкурентов в России.