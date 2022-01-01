 

Новый гибридный седан BYD Destroyer 05 рассекретили

01.01.2022, 13:41, Новости дня
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Объявлены некоторые технические параметры нового гибридного седана под названием BYD Destroyer 05.

В свою очередь, автомобиль пока не рассекретили полностью, однако некоторые детали уже объявлены инсайдерами. Несмотря на то, что производитель позиционирует BYD Destroyer 05 в качестве нового транспортного средства, однако на самом деле машина является переработанной модификацией BYD Qin Pro 2018 модельного года. Дизайнеры существенно обновили внешний вид, включая лицевую часть кузова.

Кроме того, встроенная гибридная силовая установка обладает мощностью свыше 190 л.с. В компании ранее анонсировали, что продажи нового гибридного седана состоятся уже к началу 2022 года на местном рынке.



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