 

Новый кабриолет BMW 8 Series 2022 модельного года проходит тестирование

01.01.2022, 13:41, Новости дня
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Баварский бренд BMW приступил к тестовым испытаниям обновленного спортивного кабриолета BMW 8 Series 2022 модельного года.

Вместе с тем официальная премьера данного транспортного средства состоится уже в первой половине 2022 года. Производителем подготовлены некоторые стилистические новшества, которые заключаются в видоизмененных воздухозаборниках, решетке радиатора, а также головной оптике.

Что касается производительности, новый спортивный  кабриолет 8 Series 2022 модельного года получит прежние силовые агрегаты, однако в дальнейшем запланировано появление более продвинутых силовых установок. Точные параметры мощности спортивной модели будут сообщены несколько позже.



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