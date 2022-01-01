Новый кабриолет BMW 8 Series 2022 модельного года проходит тестирование

Баварский бренд BMW приступил к тестовым испытаниям обновленного спортивного кабриолета BMW 8 Series 2022 модельного года.

Вместе с тем официальная премьера данного транспортного средства состоится уже в первой половине 2022 года. Производителем подготовлены некоторые стилистические новшества, которые заключаются в видоизмененных воздухозаборниках, решетке радиатора, а также головной оптике.

Что касается производительности, новый спортивный кабриолет 8 Series 2022 модельного года получит прежние силовые агрегаты, однако в дальнейшем запланировано появление более продвинутых силовых установок. Точные параметры мощности спортивной модели будут сообщены несколько позже.