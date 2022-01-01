 

На Сахалине «закипело» море

01.01.2022, 13:16, Новости дня
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В сахалинском Корсакове «закипело» море: видео, на котором запечатлено редкое природное явление, опубликовал Telegram-канал SakhFly.

Съемка проводилась ранним утром при помощи дрона. Поднявшийся от воды густой туман практически скрыл городской порт.

Эффект «закипания» моря может возникать из-за разницы температур воздуха и воды. По данным метеосервисов, в субботу утром в Корсакове было до минус 14 градусов мороза. В то же время температура воды в этом городе редко опускается ниже нуля, информирует РИА «Новости».

Ранее у берегов Евпатории море обрело золотистый оттенок.



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