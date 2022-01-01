Участники «Большой перемены» встретили 2022 год онлайн

Участники Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта Федерального агентства по делам молодежи, входящего в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей» – встретили Новый год в праздничной атмосфере квартирника в сообществе «ВКонтакте».

Традиционная онлайн-вечеринка «Новый год больших перемен» прошла в сообществе конкурса в социальной сети «ВКонтакте» в ночь с 31 декабря на 1 января и объединила участников «Большой перемены», их родителей и педагогов со всей России. Вместе они встретили Новый год в домашней обстановке «Квартиры №22», в которой участники из разных регионов вспомнили самые яркие моменты уходящего года, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Гостями новогоднего квартирника стали первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, Народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, Народный артист России, художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский, телеведущий, журналист Эрнест Мацкявичюс.

Сергей Кириенко, вспоминая яркие события 2021 года на «Большой перемене», отметил, что главная особенность проекта заключается в том, что его создают сами участники, и именно они являются «авторами перемен».

«Мне кажется, самое главное – то, что вы сами создаете «Большую перемену», создаете что-то совсем новое. Очень важно, что в этом году семья «Большой перемены» стала больше: в конкурсе приняли участие ребята 5-7 классов, и это была ваша идея. Благодаря конкурсу у его победителей сбылась грандиозная мечта – «Путешествие мечты» на поезде по маршруту Москва-Владивосток», – рассказал Кириенко.

Гости квартирника поздравили участников «Большой перемены» с праздником и пожелали, чтобы в новом году исполнились их заветные мечты.

Артистами онлайн-вечеринки стали участники первого и второго сезонов конкурса. Они выступили на одной сцене с хедлайнерами мероприятия – победительница «Большой перемены» Анна Куранова спела с Мотом, финалистка второго сезона конкурса Анна Пермякова исполнила песню с Mary Gu, а финалистка конкурса среди 5-7 классов Сафия Кумышева – с Егором Шипом.