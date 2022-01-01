COVID-19 может спровоцировать запуск самоатакующих антител

Ученые из Cedars-Sinai провели исследование, в результате которого выяснили, что COVID-19 может спровоцировать запуск самоатакующих антител. По их словам, иммунный ответ может длиться дольше, чем первоначальная инфекция или выздоровление.

Во время заражения любым вирусом в организме начинают вырабатываться антитела, обнаруживающие «врага» и атакующие его. В некоторых случаях происходит выработка аутоантител, которые спустя время начинают атаковать собственные клетки. Зачастую это наблюдается у пациентов, перенесших недуг в тяжелой форме. Ученые выяснили, что после инфицирования коронавирусом в организме вырабатывается не только широкий спектр антител, которые активны в течение полугода, но и длительно активных аутоантител. Именно это и делает коронавирусную инфекцию уникальным заболеванием, течение которого может быть длительным и иметь последствия.

Также удалось выяснить, что количество самоатакующих антител у мужчин больше, чем у женщин, что объясняется повышенной уязвимостью представителей сильного пола к серьезным формам ковида. Теперь исследователи намерены провести дополнительное исследование, чтобы изучить анализы пациентов, которые прошли полный курс вакцинации, то есть, получили искусственный, а не естественный, иммунитет.

Источник: www.newswise.com