Мнение: Виртуальные девяностые

Был такой рассказ, — научная фантастика, какой-то известный автор, — где какое-то начальство любило себя искушать. Гладит руководитель, например, подлокотники кресла, а кресло через поверхность подлокотников втирает ему в кожу какой-то лёгкий дурман. Вся остальная обстановка кабинета также пытается загипнотизировать хозяина, сделать его расслабленной пандой, заставить откинуться на спинку и пустить по подбородку струйку слюны. Нужна мощнейшая сила воли, чтобы этим всем соблазнам противостоять. И вот, если я правильно помню замысел автора, крутые ребята как раз себя таким образом испытывают.

Сейчас я настраивал Яндекс.Браузер на новом компьютере. Было бы здорово, если бы Алиса нашла мне этот рассказ по моему примерному описанию, однако как раз на это-то она и не способна. Ухватиться за слово «подлокотник» и дать рекламу мебельного магазина — это пожалуйста. Найти текст, даже по нескольким вытянутым из памяти ключевикам, роботесса пока что не может.

Алису, разумеется, я отключил. У меня в специальном файлике лежит табличка, что конкретно надо делать с Яндекс.Браузером по пунктам. Убрать мерцающую фоновую заставку, убрать виджеты, убрать рекламу и напоминалки. Всё это сделать не так просто — надо лезть в неочевидные места второстепенных меню, снимать галочки, подгружать специально заготовленную картинку с серым фоном. Когда я чистил все эти ужасы первый раз, мне пришлось убить не меньше часа, чтобы обезвредить все мины: кажется, я даже запрашивал поддержку Яндекса, так как что-то там никак не хотело отключаться. Теперь, спасибо старой админской привычке, вся последовательность действий записана, я обезвреживаю калейдоскоп соблазнов за несколько минут.

Когда я вижу компьютеры других людей, я вспоминаю вот тот самый фантастический рассказ про расслабляющие вещества в подлокотниках кресла. Ты хочешь просто поработать, а тебя изо всех сил пытаются отвлечь. Вот тебе реклама, заточенная под твою личную историю поиска, вот тебе всплывашка с погодой, вот тебе баннер с последними новостями — опять-таки, на интересную лично тебе тему… Даже если и получается всё это игнорировать, сила воли при этом утекает, как вода сквозь простреленное ведро.

Я готов даже заплатить за какой-нибудь хороший чистый браузер, однако то, что я вижу на рынке, меня устраивает ещё меньше. С крупными браузерами, — Хром, Эдж, Опера, Файерфокс, — я, по крайней мере, знаю, чего мне ждать. Достаточно повозиться немного с настройками, и большую часть мусора можно отключить. С мелкими контркультурными браузерами всё гораздо хуже. Они так настойчиво кричат о своей полной защищённости, так беззаботно предлагают всякие мутные инструменты для защиты «анонимности», что от них прямо-таки хочется держаться возможно дальше. Разумеется, я не верю корпорациям, которые спят и видят, как бы меня досуха монетизировать. Однако ещё меньше я верю тайным Робин Гудам из интернета, которые обеспечивают мою приватность, пропуская через себя весь мой трафик и все мои логины с паролями.

Писать браузер самому тоже не вариант, эти романтические времена давно прошли. Вот и остаётся пользоваться стандартными инструментами, дорабатывая их напильником до состояния относительной безвредности.

Недавно мы обсуждали, что в России пытаются забанить TOR, стандартное средство для доступа к сайтам с торрентами. Сразу многие предложили удобное решение: установить одно из расширений, которые помогают обходить блокировки. Идея отличная, если не знать, что расширение такого рода — это любезный слуга, который идёт рядом с вами во время ваших путешествий по интернету и слышит при это все ваши разговоры. Не так уж сложно сделать расширение, ворующее банковские пароли — особенно для тех, кто с самого начала выступает в роли борцов с системой. Аналогичным образом пиратские программы часто заражены вирусами. Иногда относительно безобидными, показывающими пользователю рекламу. Иногда куда как более опасными.

Лично для меня ничего критичного тут нет: мой айтишный опыт пока что позволяет мне избегать серьёзных проблем. Вместе с тем я с большой тревогой слушаю своих «некомпьютерных» друзей, которые регулярно рассказывают мне, как они перевели в компьютер ещё одну важную часть своей жизни — например, отказавшись от наличных, и начав всюду расплачиваться телефоном.

Наше время напоминает мне эпоху горбачёвской Перестройки, когда граждан с лучшим в мире советским образованием оставили один на один с Мавроди, Малаховым и Кашпировским. Сейчас публика осваивает виртуальные миры с той же наивной беспечностью, с какой она осваивала тридцать лет назад свободу слова. Пройдёт немало времени, прежде чем набитые шишки сделают российского обывателя стреляным воробьём, трудной добычей для маркетологов и аферистов.