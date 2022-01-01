 

Байден: Я ясно дал понять Путину: если он вторгнется в Украину, мы введем жесткие санкции. Мы увеличим наше присутствие в Европе

01.01.2022, 12:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом Байден рассказал в ходе общения с журналистами в штате Делавер 31 декабря, расшифровку беседы публикует сайт Белого дома. 

“Я ясно дал понять президенту Путину, что если он сделает еще какие-либо шаги и вторгнется в Украину, мы введем жесткие санкции. Мы увеличим наше присутствие в Европе с нашими союзниками по НАТО, и ему придется заплатить высокую цену”, – сказал Байден. 

Главу Белого дома спросили, уменьшилась ли вероятность вторжения российских войск в Украину после беседы 30 декабря. 

Байден сказал, что у него сложилось впечатление будто Путин согласился с тем, что США и РФ, начиная с середины января проведут в Европе три серьезные встречи с участием старших должностных лиц, которые имеют отношение к ОБСЕ, совету Россия – НАТО, также речь идет о продолжении консультаций о стратегической доктрине отношений двух стран. 

“И так, он не выразил несогласия ни с чем из этого. Он изложил некоторые из своих соображений относительно НАТО, Соединенных Штатов и Европы, а мы изложили свои. И мы сказали, что начнем переговоры по некоторым из этих вопросов. Но я ясно дал понять, что они смогут состояться только в том случае, если он деэскалирует, а не эскалирует ситуацию в регионе”, – добавил Байден. 

Он ожидает достичь прогресса в переговорах, но не стал отвечать на вопрос о том, грозят ли России санкции, если войска останутся у украинско-российской границы. 

“Я не собираюсь вести переговоры на публике, но мы ясно дали понять, что [Путин] не может, я подчеркиваю — не может – продвигаться по Украине”, – сказал президент США. 

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

30 декабря Байден во время телефонного разговора с президентом РФ в закрытом для прессы режиме, который длился около 50 минут, предупредил Путина, что США, их союзники и партнеры дадут решительный ответ в случае вторжения РФ в Украину. 

Это были вторые переговоры Байдена и Путина за последний месяц, они состоялись на фоне информации о продолжении стягивания войск РФ к российско-украинской границе и подготовке возможного вторжения России в Украину. Первые состоялись 7 декабря: Байден выразил Путину глубокую обеспокоенность США и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины, подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии. 

В Кремле сообщили, что “преобладающее место” в онлайн-переговорах Путина и Байдена заняла тема Донбасса и выполнение Минских договоренностей.

Переговоры США и РФ по безопасности состоятся в январе в Женеве (Швейцария). Байден и Путин не будут в них участвовать. Переговоры  состоятся после того, как Москва передала Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Белом доме заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по “гарантиям безопасности” без союзников в Европе.

29 декабря, накануне телефонного разговора Байдена и Путина, состоялась беседа президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена. Стороны, в частности, обсудили предстоящие переговоры Соединенных Штатов и России по безопасности.

2 января запланированы переговоры Зеленского с Байденом. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / Остапчук рассказал о последствиях заражения коронавирусом

07.05 / В Башкирии обнаружили британский штамм коронавируса

07.08 / Причиной взрыва в порту Бейрута назвали возгорание во время сварочных работ

11.08 / Израиль закрыл КПП на границе с сектором Газа из-за воздушных шаров со взрывчаткой

16.01 / При пожаре в Твери погибли четыре человека

27.02 / Стефанишина рассказала о действиях Украины в случае возможной остановки проекта “Северный поток – 2”

31.10 / В Ровно полиция разоблачила местного жителя, который купил себе и друзьям поддельные COVID-сертификаты

13.10 / Das Erste – немцы недовольны путаницей и ужесточением коронавирусных ограничений

22.03 / Spiegel – бездействие Болсонару в борьбе с пандемией грозит «толкнуть мир в пропасть»

21.05 / В Харьковской области пострадавший в ДТП ударил врача и медсестру, требуя первоочередного оказания медпомощи – полиция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика