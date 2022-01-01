Байден: Я ясно дал понять Путину: если он вторгнется в Украину, мы введем жесткие санкции. Мы увеличим наше присутствие в Европе

Об этом Байден рассказал в ходе общения с журналистами в штате Делавер 31 декабря, расшифровку беседы публикует сайт Белого дома.

“Я ясно дал понять президенту Путину, что если он сделает еще какие-либо шаги и вторгнется в Украину, мы введем жесткие санкции. Мы увеличим наше присутствие в Европе с нашими союзниками по НАТО, и ему придется заплатить высокую цену”, – сказал Байден.

Главу Белого дома спросили, уменьшилась ли вероятность вторжения российских войск в Украину после беседы 30 декабря.

Байден сказал, что у него сложилось впечатление будто Путин согласился с тем, что США и РФ, начиная с середины января проведут в Европе три серьезные встречи с участием старших должностных лиц, которые имеют отношение к ОБСЕ, совету Россия – НАТО, также речь идет о продолжении консультаций о стратегической доктрине отношений двух стран.

“И так, он не выразил несогласия ни с чем из этого. Он изложил некоторые из своих соображений относительно НАТО, Соединенных Штатов и Европы, а мы изложили свои. И мы сказали, что начнем переговоры по некоторым из этих вопросов. Но я ясно дал понять, что они смогут состояться только в том случае, если он деэскалирует, а не эскалирует ситуацию в регионе”, – добавил Байден.

Он ожидает достичь прогресса в переговорах, но не стал отвечать на вопрос о том, грозят ли России санкции, если войска останутся у украинско-российской границы.

“Я не собираюсь вести переговоры на публике, но мы ясно дали понять, что [Путин] не может, я подчеркиваю — не может – продвигаться по Украине”, – сказал президент США.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

30 декабря Байден во время телефонного разговора с президентом РФ в закрытом для прессы режиме, который длился около 50 минут, предупредил Путина, что США, их союзники и партнеры дадут решительный ответ в случае вторжения РФ в Украину.

Это были вторые переговоры Байдена и Путина за последний месяц, они состоялись на фоне информации о продолжении стягивания войск РФ к российско-украинской границе и подготовке возможного вторжения России в Украину. Первые состоялись 7 декабря: Байден выразил Путину глубокую обеспокоенность США и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины, подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

В Кремле сообщили, что “преобладающее место” в онлайн-переговорах Путина и Байдена заняла тема Донбасса и выполнение Минских договоренностей.

Переговоры США и РФ по безопасности состоятся в январе в Женеве (Швейцария). Байден и Путин не будут в них участвовать. Переговоры состоятся после того, как Москва передала Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Белом доме заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по “гарантиям безопасности” без союзников в Европе.

29 декабря, накануне телефонного разговора Байдена и Путина, состоялась беседа президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена. Стороны, в частности, обсудили предстоящие переговоры Соединенных Штатов и России по безопасности.

2 января запланированы переговоры Зеленского с Байденом.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—