 

“Кто-то трусы реже покупает”, “Где она их каждую неделю находит?” Волочкова показала свою новую “влюбленность”

01.01.2022, 12:56, Новости дня
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В кадре Волочкова, которой 20 января исполнится 46 лет, позировала в розовом спортивном костюме и с короной на голове, которую она также добавила в виде графического рисунка.

“В новый год – с влюбленностью! Я всем желаю счастья!” – подписала она публикацию.

“Это уже не прилично – так мужиков менять. Хоть бы в тихую, что-ли”, – написала evgensha_ya.

“Где она их каждую неделю находит?” – поинтересовался пользователь chiobotovavikki.

“Кто-то трусы реже покупает. Молодец Настя, выбирай. В новом году еще 20 будет”, – прокомментировал wagner_rihard.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причинами увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, а в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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