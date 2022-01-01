Mercedes-Benz анонсировал электрический концепт EQXX с дальностью хода 1000 километров
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Немецкий автогигант Mercedes-Benz поделился тизером, посвященным новому электрическому концепту под названием Vision EQXX.
Официальный дебют транспортного средства состоится 3 января. Вместе с тем производитель раскрыл некоторые особенности модели. Одним из главных преимуществ электрокара станет увеличенный запас хода, который достигает 1000 километров. С учетом такой особенности планируется обойти остальных конкурентов по уровню автономности.
Для реализации плана пришлось существенно улучшить аэродинамику автомобиля, а также усовершенствовать программное обеспечение. Кроме того, новый электрический экземпляр Vision EQXX получит солнечные батареи, которые также разгрузят встроенные аккумуляторные батареи для максимальной производительности. Уровень мощности автомобиля пока не озвучили.
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