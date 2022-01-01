 

Mercedes-Benz анонсировал электрический концепт EQXX с дальностью хода 1000 километров

01.01.2022, 12:52, Новости дня
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Немецкий автогигант Mercedes-Benz поделился тизером, посвященным новому электрическому концепту под названием Vision EQXX.

Официальный дебют транспортного средства состоится 3 января. Вместе с тем производитель раскрыл некоторые особенности модели. Одним из главных преимуществ электрокара станет увеличенный запас хода, который достигает 1000 километров. С учетом такой особенности планируется обойти остальных конкурентов по уровню автономности.

Для реализации плана пришлось существенно улучшить аэродинамику автомобиля, а также усовершенствовать программное обеспечение. Кроме того, новый электрический экземпляр Vision EQXX получит солнечные батареи, которые также разгрузят встроенные аккумуляторные батареи для максимальной производительности. Уровень мощности автомобиля пока не озвучили.



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