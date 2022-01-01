 

В компании Mazda рассказали, как можно использовать электрокар с небольшим запасом хода

01.01.2022, 12:52, Новости дня
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Японский бренд Mazda выпустил фирменный электрокар Mazda MX-30 в минувшем году, однако теперь появились рекомендации для повышения автономности.

Ранее эксперты неоднократно высказывали версию относительно малого запаса хода, тогда как с учетом ряда правил можно добиться улучшения данного показателя. Напомним, японский электрокар Mazda оснащен батареей, которая позволяет преодолеть до 210 километров. Вместе с тем фактически проехать удается до 160 километров.

Вместе с тем фактически автолюбители проезжают лишь вышеуказанный путь на заряде батареи, после чего осуществляется дозарядка. Таким образом, даже наличие батареи уменьшенной емкости позволяет достичь комфортных условий для езды на электрокаре Mazda MX-30.



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