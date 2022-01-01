Правительство: сдача биометрии будет исключительно добровольной

Государственная единая биометрическая система (ЕБС) заработала в России с 30 декабря. Участие граждан в процессе сдачи своих данных предполагается сугубо добровольное, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

«Учитываем положительный опыт и планируем полностью повторить успех добровольной вакцинации. Пункты приема биоданных дополнят пункты вакцинации и сдать свою биометрию государству сможет любой человек – в первую очередь, мы, конечно, надеемся на ответственность бюджетников», – отметил представитель правительства.

Он уточнил, что план коллективной биометризации к концу 2022 года должен составить, как минимум, 60%

«К сдаче биометрии нет никаких противопоказаний, это абсолютно безопасно, быстро и удобно. Каждый прошедший эту безболезненную процедуру сможет войти на госуслуги приложив палец к экрану гаджета. Это позволит государству убедиться в том, что человек вовремя выполнил рекомендации правительства для общей безопасности и защиты детей. Действовать такой отпечаток будет не менее 75 лет. Каждые 15-25 лет рекомендуется ребиометризация для обновления образцов, в том числе под новые технологии. Никаких ограничений для тех, кто уклоняется от процедуры или административных штрафов мы вводить в данный момент не планируем», – уточнили информацию в Минцифры.

ЕБС запущена по инициативе министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Банка России и ПАО “Ростелеком” в рамках реализации национальной программы “Цифровая экономика Российской Федерации” 30 июня 2018 года. Оператором системы является ПАО “Ростелеком”.

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