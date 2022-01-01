 

В РФ за сутки выявили 19 тыс. случаев коронавируса

01.01.2022, 10:28, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ выявили 19751 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлен 19751 случай COVID-19 в 85 регионах, из них 1 843 (9,3%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».

Всего в стране выявили 10 519 733 вирус-положительных пациента в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 847 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 309 707 человек.

За сутки в РФ полностью выздоровели 33 144 человека, всего выздоровели 9 497 063 человек.

Накануне в России выявили 20638 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 887.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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