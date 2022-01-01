 

Нарколог Минздрава назвал способ борьбы с алкогольным отравлением

01.01.2022, 12:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

После алкогольного отравления нельзя «восстанавливаться» спиртным, в таком случае лучше выпить кефир, несладкий чай или капустный рассол, сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

«Если же все же новогодняя ночь прошла слишком активно, то лучше ничего не делать до середины следующего дня. Можно выпить кефир, некрепкий и несладкий чай, легкие белковые бульоны, капустный рассол. Также можно принять аптечные препараты янтарной кислоты», – цитирует его РИА «Новости».

Специалист добавил, что нельзя ходить утром в баню, а занятия спортом лучше отложить. Категорически не нужно «восстанавливаться» после алкогольного отравления новой дозой спиртосодержащих напитков, подчеркнул Брюн.

Ранее главный нарколог Москвы назвал лучшую закуску под алкоголь.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.09 / Туск обвинил Германию в завершении строительства «Северного потока – 2»

01.04 / Врача из Петербурга обвинили в убийстве и расчленении жены

17.02 / Завод Nissan в Санкт-Петербурге выпустил более 38 тысяч автомобилей в 2020 году

13.05 / Симферопольский колледж оцепили из-за сообщения о минировании

10.12 / Определены сроки начала сертификации российского авиадвигателя ПД-35

08.09 / Химики впервые создали одноатомный катализатор

11.04 / Мясников назвал способы борьбы с кризисом среднего возраста

31.10 / За рулем Land Rover, который сбил пешеходов в Киеве, был экс-член Нацкомиссии по ценным бумагам

14.12 / В сети опубликованы данные о смартфоне Galaxy M33 5G

05.04 / Rezvani сделала внедорожник Tank чуть дешевле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика