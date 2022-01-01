Нарколог Минздрава назвал способ борьбы с алкогольным отравлением

После алкогольного отравления нельзя «восстанавливаться» спиртным, в таком случае лучше выпить кефир, несладкий чай или капустный рассол, сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

«Если же все же новогодняя ночь прошла слишком активно, то лучше ничего не делать до середины следующего дня. Можно выпить кефир, некрепкий и несладкий чай, легкие белковые бульоны, капустный рассол. Также можно принять аптечные препараты янтарной кислоты», – цитирует его РИА «Новости».

Специалист добавил, что нельзя ходить утром в баню, а занятия спортом лучше отложить. Категорически не нужно «восстанавливаться» после алкогольного отравления новой дозой спиртосодержащих напитков, подчеркнул Брюн.

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