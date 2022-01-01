 

В Москве задержаны и отменены более 80 рейсов

01.01.2022, 12:28, Новости дня
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Более 80 авиарейсов задержаны или отменены 1 января в трех столичных аэропортах, следует из данных «Яндекс.Табло».

1 января в аэропорту Внуково три рейса задержаны, три отменены, в аэропорту Домодедово задержаны пять рейсов, а в аэропорту Шереметьево отменены 72 рейса и задержаны два, передает РИА «Новости».

Накануне более 90 авиарейсов были отменены или задержаны в аэропортах Москвы.



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