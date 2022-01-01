“Новогоднее чудо”. В Колорадо вспыхнули масштабные пожары, более 500 домов сгорело, но никто не погиб

СМИ отмечают, что огонь распространялся чрезвычайно быстро, потому что дул ураганный ветер, а земля была иссушена длительной засухой.

Губернатор штата Джаред Полис объявил чрезвычайное положение – это позволяет штату получить доступ к фондам для оказания чрезвычайной помощи в случае стихийных бедствий, а также использовать Нацгвардию и Центр чрезвычайных операций штата.

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Несколько человек получили ожоги и травмы, многие потеряли все свое имущество. Но сообщений о погибших не было.

“Возможно, это наше собственное новогоднее чудо – если подтвердится, что никто не погиб”, – сказал на пресс-конференции 31 декабря губернатор штата. По его словам, у многих семей были буквально минуты на эвакуацию.

Fire continues to burn near Avista Hospital. #9News pic.twitter.com/nIabRUtO9u

— Nelson Garcia (@9Storytellers) December 30, 2021

https://www.facebook.com/DenverChannel/videos/1076311643187494/

Позднее, вечером 31 декабря шериф округа Боулдер Джо Пелле сказал, что два человека пропали без вести, сообщил местный телеканал 9News.

Контекст:

По данным Национального межведомственного пожарного центра США, в 2021 году в стране случилось в общей сложности более 58 тыс лесных пожаров, которые сожгли более 31,6 млн га.

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