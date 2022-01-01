 

В Карпатах перед Новым годом фотоловушки “поймали” рысь с детенышами

01.01.2022, 12:10, Новости дня
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“На наших фото видно как грациозно рыси перемещаются по снегу. Никакой другой представитель семьи кошачьих не приспособлен к снегу так хорошо, как рысь”, – говорится в сообщении. 

Пресс-служба парка отметила, что рысь в Украине встречается достаточно редко.

“При всей осторожности она не очень боится людей и довольно часто пользуется пешими тропами”, – добавили в сообщении.

https://www.facebook.com/skolebeskydy/posts/4671800659582896

Директор парка Василий Приндак рассказал изданию “Вголос”, что попавшие на фото рысята родились в парке весной.

Он отметил, что у всех рысей уникальный рисунок на меху, и благодаря специальной программе по фотографиям из фотоловушек удалось идентифицировать восемь взрослых особей, живущих в парке. Всего рысей в Сколевских Бескидах больше, считает Приндак, но не всех пока удалось сфотографировать. 

По словам специалиста, тот факт, что в Карпатах рождаются рысята, означает, что леса здесь пригодны для жизни диких животных.

“Рысь – очень специфическое животное, требовательное ко многим факторам. Она не живет в лесах, где много рубок, потому что негде прятаться. Поэтому некоторые ученые идентифицируют рысь со старыми пралесами”, – отметил он. 

Директор парка утверждает, что рыси не нападают на людей. Человек для этого животного – слишком большая добыча. Если рысь все-таки нападает на человека, то только обороняясь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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