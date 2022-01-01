 

Появились снимки нового кроссовера бренда Volkswagen

01.01.2022, 12:06, Новости дня
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В Сети опубликовали снимки нового немецкого кроссовера от компании Volkswagen.

В частности, данный экземпляр уже проходит этап тестовых испытаний на дорогах Китая. Некоторые источники указывают, что кроссовер выйдет в рамках линейки Volkswagen Talagon. Основным отличием обновленного транспортного средства указали стильный передний бампер, усовершенствованную решетку радиатора. Также производителем применена современная светодиодная оптика.

В свою очередь, под капотом предложат несколько вариантов силовых агрегатов, которые выдают от 186 до 299 л.с. мощности. Пока остальные характеристики умалчиваются, однако официальная премьера кроссовера семейства Volkswagen Talagon состоится в 2022 году.



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