Появились снимки нового кроссовера бренда Volkswagen

В Сети опубликовали снимки нового немецкого кроссовера от компании Volkswagen.

В частности, данный экземпляр уже проходит этап тестовых испытаний на дорогах Китая. Некоторые источники указывают, что кроссовер выйдет в рамках линейки Volkswagen Talagon. Основным отличием обновленного транспортного средства указали стильный передний бампер, усовершенствованную решетку радиатора. Также производителем применена современная светодиодная оптика.

В свою очередь, под капотом предложат несколько вариантов силовых агрегатов, которые выдают от 186 до 299 л.с. мощности. Пока остальные характеристики умалчиваются, однако официальная премьера кроссовера семейства Volkswagen Talagon состоится в 2022 году.